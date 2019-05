Amir : Le bras dans le plâtre à Roland-Garros

On se rappelle tous de la chute – sans gravité – de Shy'm, se jetant dans une foule peu réceptive lors d'un concert. Amir a fait à peu près la même expérience, samedi 25 mai 2019, alors qu'il donnait un concert à Aubagne. L'ancien représentant de la France à l'Eurovision a fini aux urgences et le bras dans le plâtre. "La nuit fut longue mais tout ça va s'arranger bientôt", avait-il fait savoir lundi 27 mai 2019, en publiant une photo de lui à l'hôpital. Des images de son impressionnante chute ont même fuité sur les réseaux sociaux.

Plus de peur que de mal pour le père d'un petit garçon de 3 mois, qui s'est octroyé un jour de convalescence bien mérité. C'est accompagné de son papa, René-Mikhael Haddad que le chanteur de 34 ans s'est rendu à Roland Garros. Le 27 mai 2019, il était dans les gradins de l'événement parisien, portant un T-shirt blanc et des lunettes de soleil, son bras gauche en écharpe. On peut également deviner un plâtre. L'année dernière, en 2018, Amir s'était déjà rendu sur place, toujours avec son père, mais aussi avec sa compagne, la jolie Lital.

Ensemble depuis des années, ils ont accueilli un adorable petit garçon, Mikhael en février 2019. Malgré la popularité du chanteur, Lital assurait dans le documentaire Dans les yeux d'Amir qu'ils avaient une vie de couple normale. "Il est resté Amir. Il est modeste, il est gentil, il est souriant, tout le temps, et il était comme ça avant aussi. C'est pour ça que je suis tombée amoureuse de lui. C'est unique, ce n'est pas une vie normale, mais qui a dit qu'une vie normale était mieux ? On kiffe, on voyage beaucoup, on voit le monde, beaucoup d'endroits", avait-elle confié. On souhaite à Amir un prompt rétablissement.