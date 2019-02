Amir papa : Premières confidences sur son fils, dont il est tombé amoureux

Dans la nuit du 8 au 9 février 2019, Amir a vécu le moment le plus magique avec sa femme Lital, celui d'accueillir leur premier enfant. Le chanteur de 34 ans révélé dans The Voice (TF1) et son épouse sont les heureux parents d'un petit garçon prénommé Mikhaël. Sur un petit nuage, l'interprète de J'ai cherché n'a pourtant pas le temps de se reposer sur ses lauriers puisqu'il doit lancer sa nouvelle tournée dans tout juste une semaine.

Dans le cadre de la promotion de son Addict Tour qui débutera le 26 février 2019 au Zénith de Caen, Amir était l'invité d'Anne Roumanoff le 20 février, pour son émission quotidienne Ça fait du bien diffusée sur Europe 1. Bien évidemment au courant de la toute récente paternité du chanteur, l'animatrice et humoriste n'a pas manqué de le questionner sur le sujet. Anne Roumanoff a ainsi voulu savoir ce que la naissance de ce premier enfant avait changé pour son invité. "Pour l'instant, c'est abstrait. Je sais que je suis tombé amoureux, ça c'est clair. Je vibre pour ce bébé, a-t-il confié. Mais c'est peut-être trop tôt pour savoir. J'ai comme une impression, je ne sais pas si je peux m'y fier, qu'il y a un vrai objectif maintenant, que la vie a pris un sens, un cap beaucoup plus clair, beaucoup plus clair, beaucoup plus défini. Je ne suis plus entre mille choses. J'ai l'impression de savoir pourquoi j'existe."

Amir a également confirmé que la naissance de son fils l'avait canalisé, admettant qu'il n'était pas facile à vivre, comme sa femme Lital l'a précédemment sous-entendu : "J'ai la tête qui part dans tous les sens. (...) Il est très difficile d'attraper mon attention plus de trente secondes."