Amir méconnaissable plus jeune : La photo qui affole la Toile !

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que celui qui a participé à la saison 3 de The Voice – finalement remportée par Kendji Girac – est méconnaissable. En effet, il prend la pose déguisé en Michael Jackson. En plus de son look composé d'une chemise blanche ainsi que d'un blouson type bomber rouge et noir à la Thriller, Amir a misé sur les accessoires. Ainsi, le chanteur de 33 ans apparaît le teint blanchi, lunettes de soleil vissées sur le nez et les cheveux longs, bouclés et tirés en arrière.

En commentaires, les internautes ont félicité Amir pour son déguisement réussi. Mais pas seulement : d'autres ont souligné le fait que, dès son plus jeune âge, le chanteur avait l'âme d'une star. "Tu voulais déjà réaliser ton rêve !", "Un présage ! Déjà en star internationale", "C'était un signe...", ont-ils lancé.