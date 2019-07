Amir va "se mettre au vert un petit moment"

Amir va se retirer de la scène médiatique, au grand dam de ses fans. Le chanteur de 35 ans, passé par l'émission The Voice et le concours de l'Eurovision, a lui-même annoncé vouloir faire une pause. L'occasion de profiter de sa femme et de leur bébé.

Interrogé par Chérie FM, alors qu'il lui reste quelques concerts à donner dans le cadre de sa tournée faisant suite à la parution de son disque Addictions, Amir a surpris en annonçant faire un break. "Ce sera l'occasion de dire au revoir pour un petit temps au public. Je suis très heureux de me projeter sur la suite et de me mettre au vert un petit moment. Cette pause va me permettre de faire un truc que je n'ai jamais fait, qui est d'écrire un album sans faire autre chose en parallèle. Me consacrer pleinement à la réflexion sur les morceaux (...) Ça va être la première fois que je vais me mettre chez moi, je vais me reposer, je vais déjà faire le vide et passer du temps avec ma famille", a-t-il confié.

Mais que les fans d'Amir se rassurent, cette pause ne va pas durer éternellement. En effet, le récent lauréat de la Chanson de l'année - grâce au titre Longtemps - a donné quelques précisions... "Je rêve de faire quelque chose de nouveau, de ressentir de nouvelles émotions. Il y aura des collaborations, c'est certain. On va faire des tentations, on verra ce que ça donne, les nouveaux mariages !", a-t-il expliqué.

Avant même de se pencher sur sa musique, Amir va surtout profiter à fond de sa petite famille. Le beau gosse, qui semble presque remis de sa blessure au bras, va passer du temps avec sa femme Lital et avec leur fils, un bébé prénommé Mikhaël. "J'ai comme une impression, je ne sais pas si je peux m'y fier, qu'il y a un vrai objectif maintenant, que la vie a pris un sens, un cap beaucoup plus clair, beaucoup plus clair, beaucoup plus défini. Je ne suis plus entre mille choses. J'ai l'impression de savoir pourquoi j'existe", confiait-il sur l'antenne de la radio Europe 1 en février dernier.

Thomas Montet