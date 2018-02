Ana Girardot et son amoureux "fils de" : Le couple, en vadrouille, fait saliver

S'il y a un jeune couple qui a de quoi susciter des jalousies, c'est bien Ana Girardot et son chéri Arthur de Villepin. Voilà plus de deux ans que l'idylle dure entre la douce et talentueuse Ana, actrice et fille d'Hippolyte Girardot et Isabelle Otero, et Arthur Galouzeau de Villepin, businessman et fils de Dominique de Villepin et Marie-Laure Le Guay.

Sur Instagram, les deux tourtereaux s'exposent régulièrement. Et souvent dans des contrées lointaines qui font rêver. Il y a deux mois à peine, c'était en Thaïlande, où le fils de l'ex-Premier ministre de Jacques Chirac a ses habitudes. Aujourd'hui, c'est à Tokyo, au Japon, que les deux amoureux nous font saliver. Le 19 février, Ana Girardot a posté une photo d'elle posant au côté d'Arthur et du chef Jiro Ono, qui n'est autre que le vénérable patron du Sukiyabashi Jiro Honten, une adresse doublement étoilée au guide Michelin notamment vantée pour la qualité de ses poissons. L'actrice ne pouvait donc pas manquer d'immortaliser son passage et de remercier son prestigieux hôte.