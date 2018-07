Anaïs Camizuli divorcée mais amoureuse de son ex-mari : "Je souffre énormément"

Le 4 juillet 2018, Anaïs Camizuli, grande gagnante de Secret Story 7, annonçait sa séparation – et même son divorce ! – avec son mari Soultoine après un an de mariage. Quelques semaines plus tard, la jeune femme de 30 ans ne cache pas sa souffrance...

Sur Snapchat, la starlette a décidé de prendre la parole ce 30 juillet pour faire part de son état d'esprit : "Je ne dors pas (...) Si je dors deux ou trois heures par nuit, c'est déjà bien. Après, je pense qu'avec tout ce qu'il s'est passé ces derniers temps dans ma vie, cela a été un peu compliqué. Il faut que j'arrête de me cacher. Je souffre énormément du manque de mon mari, je pense que c'est ce qui fait que je ne dors pas bien. Honnêtement les amis, si vous avez la chance de sauver votre couple, faites-le. Mon mari, je l'aime et il me manque. Je n'ai aucune honte à le dire."

Début juillet, c'est sur Instagram qu'Anaïs Camizuli faisait la grande annonce à ses abonnés. "Triste... Une page qui se tourne. Je vous annonce aujourd'hui la fin d'une histoire, à laquelle j'ai cru durant ces deux dernières années... Soultoine et moi avons divorcé, nous nous sommes séparés d'un commun accord, nous reprenons nos vies à présent, chacun de notre côté. L'amour ne fait pas tout, nous avons préféré nous séparer avant qu'un enfant n'ait à en souffrir. Je vous prierai de respecter notre décision, déjà bien difficile à vivre", écrivait-elle. Un mois et demi plus tôt, elle postait pourtant à l'occasion de ses noces de coton : "Mon amour de ma vie, je nous souhaite encore beaucoup d'années ensemble et que Dieu nous accorde une belle vie ... Je t'aime."

Pour rappel, Anaïs Camizuli et Soultoine filaient le parfait amour depuis juillet 2016 et s'étaient dit oui le 13 mai 2017.