Anaïs Camizuli enceinte de 8 mois : elle évoque ses "kilos d'amour"

Il y a un mois, la meilleure amie d'Eddy évoquait également son poids. À l'époque, Anaïs Camizuli révélait avoir pris 10 kilos et se demandait où était passée sa taille 34. L'ancienne candidate de télé-réalité de 31 ans s'était également confiée sur sa grossesse pas toujours simple, le 11 mai dernier.

"Un peu KO. J'ai dû m'endormir à 7h du matin à cause des remontées acides. J'ai souffert. Merci à toutes pour vos conseils et vos astuces. J'espère que ça va me passer parce que dormir trois heures par nuit, c'est un peu compliqué. (...) Sincèrement, je suis KO. (....) J'aimerais trop dormir, mais je n'y arrive pas. Je ne trouve pas le sommeil. Entre mes insomnies et les remontées acides, ça commence à être très dur pour moi", expliquait-elle notamment.