Anaïs Camizuli enceinte de 7 mois : Le nombre de kilos qu'elle a pris

Anaïs Camizuli est enceinte de son premier enfant, fruit de son union avec Sultan. La gagnante de Secret Story 7 et son mari vont accueillir une petite fille d'ici à deux mois. Sur Instagram, elle a dévoilé combien de kilos elle avait pris au cours de ces sept premiers mois de grossesse.

"Photo prise une semaine avant de tomber enceinte... Où est mon Jeans Taille 34 ?! +10 kg d'amour", a-t-elle légendé une photo sur laquelle on peut découvrir sa silhouette fine avant de tomber enceinte. Avant cela, Anaïs Camizuli a mis son beau baby bump en avant afin de faire une belle déclaration d'amitié à son meilleur ami Eddy. En commentaire d'un cliché du jeune homme lui touchant le ventre, elle a écrit : "Il y a 6 ans quand je t'ai dit pour la première fois que je t'aimais comme mon petit frère, je ne me suis pas trompée... 6 ans après on est toujours là, main dans la main, à partager nos bonheurs, nos tristesses, nos rires et nos pleurs ... Hâte de raconter notre histoire à ma fille. Je t'aime."