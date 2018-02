Anaïs Delva, Baptiste Lecaplain et les stars de DALS se font un spectacle

Mercredi 21 février, le théâtre Mogador à Paris accueillait la générale de la comédie musicale Les Aventures de Tom Sawyer. Pour l'occasion, plusieurs personnalités étaient présentes dans la salle.

Sur le photocall de la soirée, on a ainsi pu voir la chanteuse et comédienne Anaïs Delva, elle-même actuellement sur scène dans la comédie musicale Enooormes, l'humoriste et acteur Baptiste Lecaplain, les danseurs professionnels de Danse avec les stars Maxime Dereymez et Christian Millette, le comédien et chanteur Alexis Loizon, star de la comédie musicale Grease actuellement à l'affiche de Mogador ou encore le journaliste Laurent Argelier, le candidat de The Voice Gianni Bee...

Cette adaptation en comédie musicale des Aventures de Tom Sawyer est basée sur le roman de Mark Twain. La mise en scène est signée David Rozen, la musique Julien Salvia, le livret et les paroles Ludovic-Alexandre Vidal et les orchestrations Larry Blank et Antoine Lefort. Quant au premier rôle, celui de Tom Sawyer, c'est le jeune Jimmy Costa-Savelli qui l'incarne.

Le spectacle se joue à Mogador jusqu'au 6 mai 2018 (représentations à 11h ou 14h).

Thomas Montet