Andie MacDowell, 60 ans, se dénude et dévoile son incroyable corps

Aussi bien en lingerie que complètement nue sur les clichés publiés par le Daily Mail, la star de Quatre mariages et un enterrement dévoile un corps aussi athlétique que lorsqu'elle jouait au côté de Hugh Grant. Lors d'une interview accordée à Page Six en avril dernier, l'égérie L'Oréal avait alors évoqué cette apparition dénudée sur grand écran : "J'ai une scène de sexe. Je suis nue. Ce n'est pas gratuit. C'est émotionnel, avait-elle déclaré. J'ai déjà fait des scènes de sexe avant et je me suis sentie à l'aise cette fois-ci parce que je connaissais tout le monde autour. Je ne me suis pas préoccupée de savoir qui était là. Je n'avais pas honte."