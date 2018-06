Andre Agassi et Steffi Graf : Secrets de couple du mythique duo du tennis

Revenir à Roland-Garros leur rappelle forcément des souvenirs, d'excellents souvenirs au goût de succès. Andre Agassi et Steffi Graf ont tous les deux été sacrés à la Porte d'Auteuil en 1999. C'est cette année-là que l'ancien tennisman américain aujourd'hui âgé de 48 ans avait remporté son dernier tournoi du Grand Chelem. Dix-sept ans après ce moment inoubliable, le discret couple formé par les deux grands champions est toujours d'actualité, sans nuage à l'horizon.

Mis à l'honneur le 2 juin 2018 par la prestigieuse maison Longines qui les soutient depuis dix ans pour leurs actions avec leurs associations Children for Tomorrow et The André Agassi Foundation for Education, Andre Agassi et Steffi Graf ont accepté d'évoquer leur mariage ainsi que leurs enfants pour Paris Match.

Ainsi, dans le numéro du 7 juin 2018, l'Allemande de 48 ans livre son secret de leur union : "Le respect, l'humour. Nous nous somme rencontrés à un moment où nous pouvions nous accepter tels que nous étions." Parents de deux adolescents qui "n'ont pas d'intérêt pour le tennis", Jaden Gil (16 ans) et Jaz Elle (14 ans), Andre Agassi et Steffi Graf se complètent dans leur éducation. "J'appelle parfois Andre à l'aide ! (...) On est plus forts à deux", confie leur maman.

Lorsqu'on demande à Andre Agassi ce qu'il aime chez sa femme, les mots sont tendres : "Tant de choses... Sa beauté, son élégance. Avoir évolué tous les deux dans un environnement très compétitif a créé un lien très fort entre nous."

Alors quand les amoureux ont échangé un baiser très remarqué lors du tournoi des Longines Future Tennis Aces sur le court en terre battue installé sous la tour Eiffel dans le cadre de l'opération Roland-Garros dans la Ville, à Paris, il était bien plus que l'expression d'une belle complicité. Celle d'un mariage solide qui dure depuis dix-sept ans.