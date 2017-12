André (Koh-Lanta Fidji) intenable sur les poteaux: "Tiffany m'a dit de me taire"

Après quarante jours d'aventure, le jury final a tranché : André est le grand gagnant de Koh-Lanta Fidji (TF1). Pour Purepeople.com, le benjamin du jeu dresse le bilan de son expérience. Son parcours, son amitié avec Tiffany, la manière dont il va dépenser ses 100 000 euros... Le jeune homme dit tout.

Félicitations, vous êtes le grand gagnant de Koh-Lanta Fidji... à 19 ans ! Qu'est-ce que ça fait ?

Je suis très fier d'être le plus jeune et d'avoir gagné cette aventure. Ma famille est aussi très fière de moi, mes parents me le répètent sans cesse depuis vendredi.

Pensiez-vous aller si loin ?

Quand je suis revenu après mon élimination, on n'était plus que cinq. Et là, je me suis dit qu'il fallait aller au bout et que si j'étais revenu, ce n'était peut-être pas pour rien. Je devais finir le travail. Mais c'est vrai que lorsque j'ai démarré l'aventure Koh-Lanta, je ne me voyais pas du tout aller aussi loin.

4h50 à la course d'orientation, ce n'est pas rien...

Avant l'épreuve, je m'étais dit qu'il ne fallait pas que je craque. Au bout de vingt minutes, j'ai commencé à péter un plomb mais je n'ai pas pensé une seconde abandonner. Personne ne pourrait faire ça de toute façon, impossible ! À part un abruti de première...

Comment sentiez-vous l'épreuve des poteaux ?

L'épreuve des poteaux, je la sentais mal. Je ne suis pas trop le favori pour une épreuve comme celle-ci à la base. Mais je me suis dit que si je tenais 15-20 minutes, ça me rendrait déjà fier. Puis le temps a défilé... C'est vrai que je parlais mais ce n'était pas pour déconcentrer les autres, c'était vraiment parce que je ne tenais pas en place. Mais quand Tiffany m'a dit de me taire, là, j'ai compris que je pouvais en jouer.

Pourquoi avoir choisi Tiffany plutôt que Magalie ?

J'ai choisi Tiffany parce que je pense que c'est vraiment grâce à elle que je suis arrivé jusque-là dans l'aventure. Elle a trouvé les colliers au bon moment, elle a gagné les bonnes épreuves au bon moment. On a été très complice tout au long de l'aventure. Magalie est aussi une belle aventurière mais l'évolution de Tiffany est vraiment incroyable. Mais je n'ai pas choisi par stratégie en me disant qu'elle aurait moins de votes que moi.

À l'issue du conseil final, pensiez-vous avoir vos chances de gagner ?

Forcément, arrivé à ce stade, je me suis dit que j'avais mes chances de gagner. Surtout que j'avais gagné les poteaux, c'était un argument supplémentaire...

Lors de vos retrouvailles avec le jury final, y a-t-il eu des règlements de comptes ?

Je me souviens que c'était un peu un conseil règlements de comptes pour Maxime. Sébastien voulait des explications. On s'en fichait un peu de Tiffany et moi. Mais je comprends, certains sont partis frustrés de l'aventure et leur réaction est normale.

Quel bilan tirez-vous de votre aventure ?

Un bilan très très très positif. Déjà, tenir quarante jours, c'est juste incroyable. Puis c'est une aventure humaine vraiment dingue, j'ai rencontré des personnes magnifiques. Je sais que j'aurai des nouvelles de Tiffany, Marvyn et Magalie jusqu'à la fin de mes jours. Je me suis découvert moi-même.

Si vous auriez pu changer quelque chose, qu'auriez-vous fait ?

Je ne veux rien changer car vu la manière dont j'ai gagné, n'importe quelle petite modification aurait pu changer le cours du jeu et me faire perdre. J'ai passé une aventure formidable, je n'ai aucun regret.

Vous avez dit que vous comptiez assurer votre avenir avec vos 100 000 euros, pouvez-vous nous en dire plus ?

Je pensais à investir ou placer de l'argent pour mes études. Mais je veux quand même profiter de ma jeunesse, voyager un peu. Depuis tout petit, je rêve d'aller aux États-Unis. Il vaut mieux avoir 100 000 euros maintenant qu'à 80 ans. Après, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'animation. Donc animateur à la radio ou à la télé, pourquoi pas. J'aime beaucoup Julien Lepers qui me fait mourir de rire. Par contre, la télé-réalité, ça ne me correspond pas.

