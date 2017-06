André Manoukian : "J'ai été obligé de fuguer..."

Juré bavard de l'émission Nouvelle Star, dont le retour est programmé sans lui, André Manoukian n'a pas toujours eu la langue bien pendue. Chez lui, quand il était jeune, il ne pouvait pas en placer une, ce qui l'a un jour contraint à prendre une décision radicale !

Interrogé par Psychologies Magazine, André Manoukian a évoqué sa jeunesse et a fait des confidences étonnantes. Il dévoile ainsi que, pour avoir l'attention de son papa, il a été forcé de frapper un grand coup... "J'ai été obligé de fuguer, à 17 ans, pour qu'il m'entende !", dit-il. Son père parlait beaucoup et aimait notamment raconter à ses enfants des histoires ou des contes. "Quand j'étais petit, on faisait de la randonnée en montagne. Pour des enfants, c'est une torture ! Pourquoi marcher alors qu'on a une voiture qui nous attend sur le parking ? Alors, pour nous faire avancer, mon père nous racontait L'Odyssée. (...) C'est seulement le jour de sa mort, en parlant devant son cercueil, que j'ai réalisé qu'il avait vu le jour dans la patrie d'Homère", ajoute-t-il.

Très tôt passionné de musique, André Manoukian a de nouveau dû batailler avec son papa pour imposer son choix. "À 19 ans, après avoir fait six mois de médecine pour faire plaisir à mon père, je suis parti me former à Boston par mes propres moyens, car il ne voulait pas que je sois musicien. Et là, oui, on peut dire que j'ai retrouvé la parole", raconte-t-il. Nul doute que son regretté père devait être fier de sa carrière... Le musicien est d'ailleurs en tournée dans toute la France.

Thomas Montet

L'interview intégrale à lire dans Psychologies Magazine, en kiosques le 26 juin 2017.