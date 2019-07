Andy Murray bientôt papa pour la 3e fois ? Les rondeurs de Kim Sears à Wimbledon

Kim Sears a souhaité que ses deux premières grossesses se déroulent dans la plus grande discrétion, la troisième n'échappera pas à la règle. Et tant que la Britannique de 31 ans n'aura pas officialisé la chose et que son mari Andy Murray ne se sera pas réjoui publiquement de l'arrivée prochaine d'un troisième enfant, les médias anglais ne se risqueront pas à le faire à leur place. Tous ne sont pourtant pas passés à côté des récentes photos de Kim Sears à Wimbledon, sur lesquelles elle arborait de nouvelles formes.

Sa première apparition au célèbre tournoi sur gazon remonte au 6 juillet 2019, lorsqu'Andy Murray et Serena William ont affronté Alexa Guarachi et Andreas Mies sur le court central et qu'ils s'y sont imposés. À cette occasion, Kim Sears portait un top fleuri et a été vue les mains sur son ventre indéniablement arrondi. Trois jours plus tard, le 9 juillet, la jeune femme portait un chemisier de maternité pour le match Serena Willams-Andy Murray / Raquel Kops-Jones-Fabrice Martin. Installée à côté d'Alexis Ohanian, le mari de Serena Williams, Kim Sears a laissé éclater sa joie lorsque la paire americano-écossaise s'est imposée.

Ces nouvelles formes qui vont à ravir à Kim Sears surviennent un an et demi après qu'elle a accouché de son deuxième enfant. Ce n'était d'ailleurs pas elle, ni Andy Murray, qui avaient annoncé la naissance de cette deuxième fille en novembre 2017, mais la radio écossaise Heart Scotland News. L'heureuse nouvelle avait été confirmée par Shirley Erskine, la grand-mère d'Andy Murray.

En couple depuis plus de dix ans, mariés depuis avril 2015, Kim Sears et Andy Murray sont également les parents d'une autre fille prénommée Sofia, née en février 2016.