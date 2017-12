Angelina Jolie divine ambassadrice avec ses enfants ultrastylés !

Une fois de plus, le travail humanitaire exemplaire d'Angelina Jolie a été salué et célébré à l'occasion d'un événement spécial réunissant une partie de son adorable famille. Vendredi 15 décembre 2017, la star de 42 ans était ainsi au Cipriani Wall Street, à New York, pour assister à la soirée de récompenses organisée chaque année par l'association des correspondants de l'ONU (UNCA Awards). Composée de quelque 250 journalistes du monde entier qui couvrent les activités au siège des Nations unies, l'association met en lumière le travail de tous les acteurs oeuvrant grandement au sein des différentes agences de l'ONU.

En tant qu'ambassadrice de bonne volonté de l'agence des Nations unies pour les réfugiés (rôle qu'elle défend depuis 2001 déjà), l'ex-femme de Brad Pitt a donc reçu le prix UNCA Global Citizen of the Year, qui souligne son engagement à promouvoir sans relâche la cause des réfugiés de guerre dans le monde. Vêtue d'une longue robe noire bustier, l'actrice et réalisatrice américaine a prononcé un discours émouvant lors de la soirée, appelant les dirigeants du monde entier à plus de changements pour venir en aide aux victimes de barbarie.