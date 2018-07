Anna Kournikova : Rare photo de ses deux enfants pour la Coupe du monde

Dimanche 1er juillet 2018, l'Espagne affrontait la Russie lors de la Coupe du monde de football. Une rencontre entre le feu et la glace admirée par Anna Kournikova et ses enfants Lucy et Nicholas. La jolie blonde a partagé un cliché inédit sur Instagram spécialement pour l'occasion.

D'origine russe, l'ancienne star du tennis (née à Moscou) avait choisi de faire porter à ses enfants des maillots aux couleurs de l'équipe de son pays. Mais, puisqu'elle est en couple avec le chanteur espagnol Enrique Iglesias (né à Madrid) elle ne pouvait pas ignorer la ferveur de son chéri et avait donc aussi acheté des maillots aux couleurs ibériques. Comme ça, pas de jaloux ! Toutefois, à l'issue de la rencontre, c'est la Russie qui a obtenu sa qualification pour le quart de finale, battant l'Espagne aux tirs au but.