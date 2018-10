Anne Caillon (DNA) : "J'ai été l'initiatrice sexuelle de Sharon Stone !"

À l'affiche de la série Demain nous appartient, dont elle est l'une des héroïnes phares et qui cartonne chaque soir sur TF1, Anne Caillon a profité de son récent passage au Festival de télévision de Monaco pour s'entretenir avec nos confrères de France dimanche. L'occasion pour l'actrice de 44 ans d'évoquer une anecdote probablement connue des fans : son expérience de tournage avec une certaine Sharon Stone.

C'était au milieu des années 2000 pour la suite du film Basic Instinct (sorti en 2006). Anne Caillon avait alors été choisie à l'époque pour interpréter un personnage peu commun intimement lié à celui de la star hollywoodienne. "Il faut avouer que je n'avais pas un rôle facile, puisque j'interprétais son initiatrice sexuelle. Scène qu'ils ont jugée trop osée et finalement coupée, alors qu'il y a, à mon sens, tellement de séquences pires dans le film", a-t-elle confié.

Sharon me racontait ses histoires d'amour et ses galères...

Si sa prestation n'a pas été retenue dans le montage final, Anne Caillon ne retient que du positif. Sa rencontre avec Sharon Stone, qu'elle juge "exceptionnelle", "impressionnante" et dont elle vante un sens de l'humour certain, est sans aucun doute l'une des plus marquantes de sa carrière. "C'était fabuleux ! J'ai passé dix jours là-bas, tourné quatre scènes, et le reste du temps j'étais avec Sharon, qui me racontait ses histoires d'amour et ses galères... J'en conserve un merveilleux souvenir !", a-t-elle conclu.

Retrouvez l'intégralité de l'interview d'Anne Caillon dans le magazine France dimanche en kiosques le 19 octobre 2018.