Anne-Claire Coudray clashée : Elle revient sur la boulette de Paul Pogba

Le 15 juillet dernier, l'équipe de France remportait la Coupe du monde de football 2018 pour le plus grand bonheur de tous les aficionados du ballon rond mais aussi des joueurs. Quelques minutes seulement après la grande victoire des Bleus, le défenseur Paul Pogba était invité à réagir en duplex pour l'émission du Mondial (TF1) présentée par Denis Brogniart et Anne-Claire Coudray.

À cette occasion, le joueur très excité avait souhaité régler ses comptes avec la présentatrice du JT de la Une au sujet de la polémique sur les footballeurs, déclenchée par une phrase maladroite. Problème, Paul Pogba confond alors son interlocutrice, Anne-Claire Coudray, avec sa concurrente Anne-Sophie Lapix, qui officie sur France 2, provoquant ainsi l'hilarité sur le plateau de TF1 face au footballeur gêné par son erreur.

Quelques semaines après, Anne-Claire Coudray, interrogée par le magazine Paris Match, est revenue sur cette bourde amusante : "Quand Paul Pogba me dit 'j'ai un message pour vous', je repense à tous mes lancements et je me demande ce que j'ai pu dire qui l'ait froissé. Mais l'agressivité retombe quand il comprend qu'il s'est trompé de journaliste", déclare-t-elle.

Dans cette même interview, Anne-Claire Coudray évoque son plaisir d'avoir animé le JT dans les conditions de la Coupe du monde et assure désirer rester là où elle est à "faire de l'actualité".

Retrouvez son interview en intégralité dans le nouveau numéro de Paris Match, en kiosques depuis le 1er août 2018.