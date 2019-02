Anne-Claire Coudray dévoile sa plus grosse difficulté à la tête du JT de TF1

À ses débuts à la tête du Journal télévisé de TF1 après le départ de Claire Chazal en 2015, Anne-Claire Coudray a fait face à un dilemme inattendu.

Interrogée par Anne Roumanoff sur Europe 1, la journaliste de 42 ans qui était habituée au terrain a révélé qu'elle avait surtout connu un souci de... garde-robe. "Moi je venais du terrain, donc forcément ma garde-robe était totalement invalidée. Et l'antenne, c'est très particulier, il faut que ce soit très classique, finalement il ne faut pas que ça se voie en fait." Et celle qui avait dû trouver cinq tenues pour son premier week-end à la tête du JT de poursuivre : "Cinq tenues par week-end, c'est énorme ! J'ai commencé l'été, j'avais une trentaine de tenues à trouver au mois de juin et c'est vrai que ça m'a paru être l'Everest. Autant mon métier de journaliste, je n'avais pas l'impression de faire le grand écart. (...) Mais ça a été la garde-robe, le plus compliqué... Et puis il faut trouver un style, ne pas se sentir totalement déguisée, être-soi-même, se reconnaître à l'antenne."

Anne-Claire Coudray s'est aussi souvenue d'un conseil prodigué par Claire Chazal. "Elle m'avait dit 'Reste toi-même' et je m'étais dit 'Mais quel conseil horrible' parce que c'est dur de rester soi-même à l'antenne quand vous êtes dans un univers qui est totalement superficiel. (...) Vous êtes habillée d'une façon qui n'est pas la vôtre", s'est-elle rappelée.