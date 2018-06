Anne-Elisabeth Lemoine : Comment Cristiano Ronaldo a gâché l'une de ses soirées

Samedi 2 juin 2018, Anne-Elisabeth Lemoine était l'invitée d'Isabelle Ithurburu dans Le Tube (Canal +). Après avoir fondu en larmes en découvrant des déclarations de son papa ou évoqué son avenir sur France 5, l'animatrice de C à vous a été invitée à réagir à l'annonce de Zinedine Zidane, désormais ancien entraîneur du Real. Après quoi, elle a admis être fan de Cristiano Ronaldo.

À lire aussi Justin Bieber "furieux" de sa soirée gâchée après avoir enflammé les Brit Awards

Toutefois, elle préfère ne plus regarder ses matchs s'il est opposé à l'équipe de France et a dévoilé pourquoi. "La finale de la Coupe d'Europe a donné lieu à l'une des pires soirées de ma vie et celle de mon père. Il avait voulu organiser une soirée franco-portugaise. Mon mari est Portugais. Il y avait des supporters français comme mon frère et son fils et d'autres Portugais comme mon mari et mon fils", a confié la femme de Philippe Coelho (avec qui elle a eu son fils Vasco, né le 13 juin 2013. Son fils Arthur est né d'une précédente relation).

Si l'ambiance était plutôt "bon enfant" au début, Anne-Elisabeth Lemoine l'a vite vue changer, à son plus grand regret : "J'étais comme mon père, j'avais les deux drapeaux dans mes mains. Et en fait, dans le foot, il n'y a pas de fair-play. C'est terrible, ça manque tellement de second degré. J'ai été dégoûtée de leur attitude et j'ai fini par engueuler les deux camps. (...) Ils ne se parlaient plus, il y avait une ambiance à couper au couteau. C'était horrible."

Que ses proches ne comptent donc pas la voir dans les parages si la France rencontre le Portugal lors de la Coupe du monde 2018 qui débutera le 14 juin prochain, en Russie.