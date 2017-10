Anne Nivat insultée après son passage dans SLT : Sa mise au point !

Les explications s'imposaient pour Anne Nivat à la suite de son coup de gueule dans Salut les Terriens (C8), samedi 7 octobre 2017.

Lors de son passage dans C à vous (France 5) hier soir, la grande reporter de guerre a expliqué pourquoi elle avait été si offusquée d'être présentée comme "la femme de Jean-Jacques Bourdin" par le chroniqueur Tom Villa. "J'aime mon mari et je suis très heureuse d'être son épouse, mais je suis très heureuse également d'avoir un métier que j'aime. Et j'ai dû faire je ne sais combien de plateaux télé, jamais je n'ai été présentée comme ça", a dans un premier temps déclaré l'auteur de Dans quelle France on vit. Et quand Patrick Cohen lui a fait remarquer qu'elle avait déjà fait plusieurs émissions avec son époux, elle a lancé un brin agacée : "Et alors, je n'ai pas le droit ?"

Anne Nivat a ensuite fait remarquer que les émissions les voulaient ensemble pour faire de l'audience. "La leçon de cette histoire, c'est que les stéréotypes ont la vie dure", a-t-elle ajouté, avant de préciser qu'elle avait reçu de nombreuses insultes concernant sa tenue féminine : "Vous ne pouvez pas savoir le nombre d'insultes que j'ai reçues sur Twitter. J'ai 80% de soutiens, 20% d'insultes. On me reproche par exemple ma tenue. On m'a dit que la robe que j'avais était une robe de call-girl."

Et de conclure : "J'ai été présentée comme une potiche ! La potiche va repartir sur le terrain ! La potiche fait du terrain. Donc je vais repartir en Russie faire mon travail [pour réaliser un documentaire sur la Russie de Poutine à l'occasion des élections qui auront lieu en mars prochain, NDLR]." C'est dit !

Pour rappel, samedi dernier, Anne Nivat et Jean-Jacques Bourdin étaient les invités de Thierry Ardisson dans Salut les Terriens ! Et lors de sa chronique, Tom Villa l'a uniquement présentée comme étant une "femme de". Agacée, celle qui est allée en Afghanistan et en Tchétchénie a déclaré à l'homme en noir : "Il n'a pas dit le principal en ce qui me concerne, c'est que ma fonction, ce n'est pas être femme de Jean-Jacques Bourdin, c'est être grand reporter." L'animateur l'a alors rassurée en précisant que son livre serait évoqué. Ce a quoi elle a répondu : "Oui mais ça peut se dire aussi. Vous refaites [la séquence, ndlr]. (...) Sans déconner, il a dit pour tous les autres invités pourquoi ils étaient là, mais pas pour moi."