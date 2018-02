Anne Parillaud, sensuelle à 57 ans en porte-jarretelles pour un rôle iconique

Du haut de ses 57 ans, Anne Parillaud n'a rien perdu de sa superbe. Vingt-sept ans après Nikita, film de Luc Besson qui avait fait d'elle une star, l'actrice est aujourd'hui sur les planches à l'affiche d'une oeuvre on ne peut plus culte : Le Lauréat. L'ex-femme de Jean-Michel Jarre (et de Luc Besson avec qui elle a eu une fille, Juliette) est la vedette de cette adaptation du roman éponyme de Charles Webb, qui avait donné un film de Mike Nichols sorti en 1967, porté par Dustin Hoffman, Anne Bancroft et Katharine Ross.

Lundi 29 janvier, le Théâtre Montparnasse accueillait le filage de la pièce dont la première aura lieu le 8 février prochain. Et Anne Parillaud, face au tout jeune Arthur Fenwick (Une famille modèle), est apparue au top de sa sensualité, charismatique, sexy et glamour en porte-jarretelles.

L'histoire du Lauréat, une comédie de moeurs sur l'Amérique des années 60 aussi drôle que touchante, est bien connue de tous. Brillant élève tout juste diplômé, Benjamin Braddock rentre en Californie pour fêter son succès en famille. À 21 ans, il a tout pour envisager un avenir radieux et pourtant quelque chose cloche... Lors de la soirée organisée par ses parents en son honneur, Mrs Robinson, une amie de la famille, alcoolique notoire et ayant plus de deux fois son âge, s'offre à lui avec autant de soudaineté que de désinvolture. S'ouvre alors devant lui une porte dont il ne sait s'il s'agit d'une issue de secours ou d'une voie sans issue.

L'adaptation française – après celle de Terry Johnson à Londres en 2000 et à Broadway en 2002 – est signée Christopher Thompson et mise en scène par Stéphane Cottin.

Christopher Ramoné