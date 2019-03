Anne Roumanoff divorcée : "Je ne drague pas, je me fais draguer !"

Avec son nouveau spectacle Tout va bien !, Anne Roumanoff affirme avoir acquis "une sorte d'aisance" après plus de trente ans de carrière. Ainsi, l'humoriste s'autorise par exemple des blagues salaces. Une nouvelle page professionnelle s'écrit pour elle et on découvre qu'elle planche aussi sur un scénario de film, lequel n'est pas étranger à sa propre histoire...

Dans les pages du magazine Nous deux, Anne Roumanoff donne des détails sur son projet cinématographique. "Je suis en train d'écrire mon scénario, le parcours d'une femme de 50 ans qui quitte son mari. (...) Je veux le réaliser, c'est une histoire que je porte. Je me suis inspirée de certains éléments de ma vie, mais c'est une transposition. Dans mon film, la femme est conseillère dans un collège catho, et le mari dentiste !", raconte-t-elle. Pour l'heure, elle a trouvé un producteur mais le casting n'est pas finalisé.

Cette histoire fait forcément écho à sa vie privée puisque Anne Roumanoff a divorcé il y a déjà trois ans de son mari et manager, Philippe Vaillant. Un homme avec qui elle est toutefois restée en bons termes et qu'elle évoque dans son dernier spectacle, qu'il a d'ailleurs vu et aimé. "Je l'avais juste prévenu, pour ne pas le heurter, que je l'imite à un moment avec cette phrase à répétition : 'On mange quoi ?' Mon ex a beaucoup d'humour, il l'a bien accepté", jure-t-elle.

Désormais célibataire, l'humoriste a-t-elle le temps pour l'amour ? "Je ne drague pas, je me fais draguer ! Être connue n'est pas neutre, que ce soit dans les relations amicales ou amoureuses. Pour en avoir parlé avec plusieurs filles du métier, ce n'est pas toujours évident. Alors que pour les mecs célèbres, ça aide !", dit-elle.

