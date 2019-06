Anne-Sophie Lapix : Rare photo souvenir de son fils pour ses 17 ans

Anne-Sophie Lapix est très discrète sur sa vie privée. La pétillante journaliste du 20 Heures de France 2 n'évoque que très peu sa vie intime, sa vie de famille, et encore moins de ses deux fils, respectivement âgés de 17 et 15 ans. Le 19 juin 2019, la mère de famille a publié un très rare cliché de son fils aîné, à l'occasion de son 17e anniversaire. "17 ! On n'est pas sérieux...", a t-elle tendrement écrit en légende de cette photo souvenir, où l'on voit un adorable petit garçon blondinet, en chemise à carreaux bleu ciel. Ce morceau de citation du poète Arthur Rimbaud colle parfaitement à cette grande occasion et souligne la tendresse de cet âge, où l'adolescent devient presqu'un adulte.

Si Anne-Sophie Lapix n'évoque que très rarement sa vie privée et sa vie de famille, c'est par souci de déontologie journalistique. "Je n'ai pas l'impression que poser avec mon mari ou mes enfants serve mon travail. Quand on est journaliste, on informe le public sur les autres, sur le monde. On n'ouvre pas la porte de son intimité", avait confié la présentatrice de 47 ans au Parisien Week-end. À Elle, elle en disait un peu plus sa manière d'éduquer ses fils : "Je les élève avec une seule méthode : le chantage ! Il n'y a que ça qui marche. Mes fils, dont l'aîné est un ado, ne sont pas très sages, mais ils respectent mon autorité. C'est déjà pas mal ! Je suis assez ferme, mais on plaisante énormément, l'autodérision est essentielle, cela sauve de tout."

Les deux fils d'Anne-Sophie Lapix, dont on ne connaît pas les prénoms, sont issus d'une précédente relation. Remariée en 2010 avec le patron de l'agence publicitaire Publicis, Arthur Sadoun, la journaliste n'est apparue que de rares fois au bras de son époux en public.