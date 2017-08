Annick (L'amour est dans le pré) : Agression, menaces... "J'ai failli sombrer"

Dans L'amour est dans le pré 2015 (M6), Thierry et sa prétendante Annick semblaient complices. Seulement, la directrice commerciale a finalement brisé le coeur de l'agriculteur du Vaucluse. S'il était complètement tombé sous le charme de la jolie blonde, elle avait finalement confié ne pas se sentir prête pour une histoire d'amour. Après avoir pris cette décision inattendue, Annick avait été la cible de violentes critiques. Dans les colonnes de Télé Star, elle raconte son calvaire et bien plus encore.

Ainsi, elle confie avoir "tellement souffert" depuis son passage dans la saison 10 de L'amour est dans le pré : "J'ai été agressée dans le train, j'ai reçu des lettres de menaces... J'en suis tombée malade alors que je n'avais rien à me reprocher : j'ai été sincère." Quant aux attaques d'internautes concernant son choix de ne pas poursuivre l'aventure avec Thierry, Annick s'insurge : "Mais quoi ? Il aurait fallu que j'accepte une relation pour plaire au public ?" Plus encore, Annick déclare avoir "failli sombrer". "Dans les mois qui ont suivi, j'ai eu la chance qu'un de mes amis me mette son coach mental à disposition. Je le voyais deux fois par semaine, a-t-elle lancé. Ça m'a totalement détruite cette histoire. Aujourd'hui encore, quand j'en parle, il y a un petit pincement qui est toujours là."

Je ne pense pas que ça aurait pu coller

Une plaie qui n'a visiblement pas encore cicatrisé... D'autant plus que son mal-être est rapidement passé au second plan lorsque tous étaient concentrés sur celui de l'agriculteur. "Ce que vous ne savez pas, c'est que pendant que Karine Le Marchand racontait qu'il était au quatrième sous-sol, Thierry venait passer une journée à Paris avec moi. J'ai des photos de cette journée où il est tout sourire", a-t-elle balancé.

Car, en effet, après le tournage, Thierry et Annick sont restés en contact. Du moins, jusqu'à peu. Alors qu'elle devait "passer le voir pour les vendanges" en juin dernier, la jolie blonde a finalement dû reporter son séjour parce que l'agriculteur devait tourner Que sont-ils devenus. "Quand je lui ai demandé de dire la vérité sur notre relation, il m'a dit qu'il ne pouvait pas. J'étais déçue...", a-t-elle regretté. Et, entre temps, une des prétendantes du speed dating s'est installée "dans la petite maison près de chez lui avec sa fille". Au fil du temps, ils se sont rapprochés, et cette jeune femme a demandé à Thierry "d'arrêter de converser" avec Annick.

Aujourd'hui, la prétendante controversée ne regrette rien : "Je ne pense pas que ça aurait pu coller. Peut-être que trois ou quatre ans plus tard, on aurait pu vivre quelque chose de différent (...) Peut-être que j'aurais été capable de m'engager, parce que c'était un mec vraiment bien."