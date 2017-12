Anny Duperey et la libération sexuelle : "J'avoue, j'en ai profité !"

À 70 ans, Anny Duperey n'est pas près de tirer sa révérence. Entre la diffusion de la quatorzième saison d'Une famille formidable sur TF1, son nouveau rôle d'ambassadrice beauté pour Nivea et la sortie de sa biographie Le Rêve de ma mère (disponible depuis le 2 novembre dernier aux éditions du Seuil), la comédienne française ne s'arrête jamais. Sa vie sentimentale ne connaît pas la même hyperactivité et elle ne s'en plaint pas.

Dans une nouvelle interview accordée au magazine Nous deux, dont elle fait la couverture, la partenaire de Bernard Le Coq revient un chapitre de sa vie qu'il l'a tout particulièrement marquée : les années 70. À cette époque, les femmes connaissent une nouvelle liberté, notamment dans les rapports avec les hommes. "J'avoue que j'en ai profité ! Je me suis rendu compte qu'aller au lit avec un homme était le moyen le plus simple et le plus rapide de savoir à qui on avait affaire. Le plus souvent, l'expérience ne se renouvelait pas deux fois mais ça m'avait fait gagner huit jours de discussions", confie très librement la comédienne. Puis est venu le temps de la fidélité.

Deux hommes ont tout particulièrement compté pour Anny Duperey : Bernard Giraudeau, décédé en 2010, avec qui elle a vécu une histoire de quinze ans compliquée et la naissance de deux enfants (Gaël et Sara), et Cris Campion, plus jeune qu'elle de près de vingt ans. Si elle voyait le premier comme un "un partenaire, un complice, un alter ego" comme elle l'a confié à Gala en novembre dernier, le second est celui qui lui a permis de panser ses blessures, notamment la disparition tragique de ses parents, morts alors qu'elle n'avait que 8 ans et dont elle a retrouvé les corps inanimés à cause d'une asphyxie au monoxyde de carbone dans leur salle de bain. "On partageait un amour d'enfants perdus. Il n'était pas orphelin, mais a eu des problèmes dans sa jeunesse. Quant à moi, j'avais toujours au fond de moi la petite orpheline, la crypte inconsolable, l'endroit où personne ne peut entrer parce que c'est presque enkysté au plus profond", avait-elle analysé.

