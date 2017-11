Anthony Delon avec ses filles Liv et Loup : Un superbe et tendre trio !

Des filles qui l'accompagnent et le soutiennent, que ce soit lors d'événements visant à promouvoir sa nouvelle collection ou bien en devenant modèles pour lui. Liv et Loup n'hésitent pas à jouer les mannequins, et c'est sans aucun doute une grande fierté pour leur père. "Ce n'est pas toujours de tout repos, mais c'est très bien pour elles comme pour moi et, au final, cela m'a fait grandir et c'est magnifique", avait-il confié à Gala début 2015 en évoquant sa vie avec ses filles depuis que leur mère était partie vivre aux États-Unis, le laissant les élever seul.