Anthony Delon et Paul Belmondo : Amis de toujours complices avec Luana

Pour sa 9e édition, et ce malgré l'absence d'Eva Longoria (trop enceinte pour faire le déplacement), le Global Gift Gala a encore mis les petits plats dans les grands. Au George V, d'Emma Bunton à Vanessa Williams en passant par Amanda Lear, les invités VIP et philanthropes ont défilé sur le tapis rouge avant de prendre part au traditionnel dîner. Parmi eux, Anthony Delon et Paul Belmondo...

Le premier est le fils d'Alain Delon, dont il a suivi les traces en devenant acteur, avant de revenir à ses véritables premières amours, le cuir, et de faire vivre sa propre marque Anthony Delon 1985. Le second n'est autre que le fils de Jean-Paul Belmondo. Loin de son père, c'est sur le bitume, en tant que pilote de bolides, qu'il s'est épanoui. À l'instar de leurs papas respectifs, tour à tour les meilleurs amis et les pires ennemis du cinéma français (aujourd'hui ils s'adorent et se respectent, loin de la rivalité médiatique qui fut la leur il y a quelques décennies), Anthony et Paul sont amis depuis qu'ils sont petits. Il faut dire qu'ils sont exactement de la même génération : le premier a 53 ans alors que le second en a 55.

Tous deux se sont retrouvés pendant la soirée, et ils ont immortalisé en posant ensemble, avec Luana – la femme de Paul – entre eux. "Avec mes amis les Belmondo , longue complicité", écrit Anthony sur Instagram, verre de rouge à la main. Luana a elle aussi publié le même selfie avec des hashtags sans équivoque. "#forever #amitié #fidélité #famille", dit-elle. En commentaires, un de ses abonnés résume parfaitement la scène. "Ces trois-là font la paire ! Merci de nous faire partager cet instantané, cela réchauffe le coeur de voir que votre amitié a traversé les épreuves et le temps. Quoi de plus précieux ? Anthony lève son verre pour célébrer l'amitié et il a raison : comme le bon vin, elle se bonifie quand elle mûrit. Merci aussi à tous les trois de votre engagement pour la bonne cause...", peut-on lire. Et c'est bien vrai !