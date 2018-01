Anthony Delon : La différence avec sa soeur Anouchka et son frère Alain-Fabien

Paris Match propose de revenir sur la vie fascinante d'Alain Delon, à l'occasion de la célébration de ses 60 ans de carrière. L'icône de 82 ans a traversé bien des époques, tourné tant de films et vécu d'innombrables vies ! S'il s'est raconté dans une interview avec Valérie Trierweiler, il est aussi vu à travers le regard de ses proches. Parmi eux, Anthony, l'aîné de la fratrie.

Avec tendresse et sincérité, Anthony Delon se souvient de son enfance auprès de celui qui régnait sur le cinéma français : "Il a été le héros de mon enfance, la réalité se mélangeait à la fiction. C'est une différence majeure avec Alain-Fabien et Anouchka qui ont un père déjà âgé. Par exemple, quand j'ai vu Borsalino, le soir même, Roch Siffredi était assis en face de moi. C'est presque dangereux." Il se souvient avoir été confronté à un Delon en pleine puissance, dans la force de l'âge et de sa beauté. De quoi compliquer les débuts au cinéma d'Anthony : "Ce serait plus si j'avais 20 ans aujourd'hui !" Ce qui ne l'a pas empêché de tourner dans 40 films et séries. Aujourd'hui, c'est avec sa collection de vêtements en cuir, Anthony Delon 1985, qu'il s'épanouit.

De son côté, Alain Delon reconnaît que la situation de son fils pouvait être compliquée en raison du poids du nom et de leur ressemblance, mais il ne valide pas tout : "Il a souffert dans sa jeunesse. Il dit qu'il a été mal aimé par sa mère, élevé par Mireille Darc pendant que son père était indifférent et occupé. Je peux comprendre certaines choses mais pas tout. Oui, ce qu'il a vécu dans sa carrière d'acteur a été compliqué. Il n'a pas réussi à se faire une place. Pour Anouchka et Alain-Fabien, c'est différent, il y a une génération supplémentaire d'écart, c'est pour eux plus facile de se faire une place."

Les deux hommes ne sont pas souvent d'accord mais ils partagent ensemble ce physique mythique et un goût prononcé pour la solitude.

