Alain Delon: "Je pourrais épouser une femme si elle m'accompagne jusqu'à la fin"

Le magazine Paris Match célèbre les 60 ans de carrière d'Alain Delon avec un numéro spécial consacré au monstre sacré du cinéma. À l'intérieur, on plonge dans le parcours fascinant du héros de La Piscine, à travers sa filmographie et sa vie privée, les deux se mêlant bien souvent. La journaliste Valérie Trierweiler a su nouer une belle complicité avec la star depuis quelques années, elle a ainsi pu obtenir de l'icône de 82 ans des confidences en toute sincérité.

Dans la dernière partie de l'entretien-fleuve accordé à la revue, Alain Delon emploie des mots très crus pour parler de l'avenir et notamment de ce qu'il y a après la mort : "C'est triste mais je crois qu'on ne devient qu'un corps qui pourrit sous terre." Quand on lui demande s'il a encore des amis, sa franchise émeut : "Cela a toujours été compliqué d'avoir de vrais amis. Et puis presque tout le monde est mort. Les deux derniers à nous avoir quittés sont Jean-Claude Brialy et Jean-Pierre Cassel. Nous étions cinq à avoir commencé notre carrière ensemble et à être liés, il en reste trois : Jean-Paul Belmondo, Jean-Louis Trintignant et moi, le petit dernier. Ce n'est pas brillant. Mes metteurs en scène sont morts, mes acteurs sont morts. (...) Les femmes, je n'en ai plus. J'étais très ami avec Jeanne Moreau, elle est partie aussi, il reste Brigitte Bardot."

Je hais cette époque, je la vomis.

Son regard sur le monde est douloureux : "La vie ne m'apporte plus grand-chose. J'ai tout connu, tout vu. Mais surtout, je hais cette époque, je la vomis. Il y a ces êtres que je hais. Tout est faux, tout est faussé. Il n'y a plus de respect, plus de parole donnée. Il n'y a que l'argent qui compte. On entend parler de crimes à longueur de journée. Je sais que je quitterai ce monde sans regrets."

Interrogé sur la place d'une femme dans sa vie aujourd'hui, celui qui pleure Mireille "Mimi" Darc répond qu'il ne l'a "pas trouvée". "Je ne dis pas qu'il n'y a pas de candidates. Il y en a dix, mais aucune pour le moment ne me convient pour finir ma vie. (...) Je pourrais épouser une femme si elle était prête à m'accompagner jusqu'à la fin."

Le père d'Anthony, Anouchka et Alain-Fabien précise également que le tournage de son "dernier film", prévu avec Patrice Leconte et où il doit partager l'affiche avec Juliette Binoche, a "pris du retard". Et il "voudrait remonter sur les planches une dernière fois".

