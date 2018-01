Anthony Delon n'en veut plus à son père et se concentre sur ses filles

Avec un hors-série et un numéro exclusif pour Paris Match, Alain Delon, qui célèbre ses 60 ans de carrière, fait plus que jamais l'actualité. L'icône du cinéma de 82 ans a notamment livré des interviews dans lesquelles il parle avec sa franchise légendaire de sa vie, de sa mort à laquelle il a déjà songé et de sa famille. Son fils aîné, Anthony Delon a réagi à ses déclarations parfois déroutantes, au cours d'une interview réalisée en exclusivité pour Yahoo.

Son père ne manie pas la langue de bois, Anthony Delon non plus. Son objectif, toutefois, n'est pas d'attiser les rancoeurs mais de montrer que, si l'on a tous des traumatismes, on ne peut pas les ressasser perpétuellement, car il faut bien avancer et s'épanouir. À 54 ans, c'est un homme serein, fier de sa collection Anthony Delon 1985, lui qui vient de lancer sa marque dans un pop-up store du Printemps Haussmann à Paris, le 19 janvier dernier.

"À 50 ans, ce n'est plus une pression du tout [de s'appeler Delon], ça a été une pression à partir du premier jour de rentrée scolaire, ça a été compliqué jusqu'à 25 ans. J'ai compris assez tôt ce que ça voulait dire essayer d'être soi", explique l'acteur et homme d'affaires pour décrire son état d'esprit. Avec son père, les échanges sont occasionnels, avec des hauts et des bas, mais il avance. A-t-il été choqué par les propos de celui qui a déjà préparé ses adieux ? "Toi tu les découvres, moi j'entends ça depuis des années. (...) Je pense que la vie lui a repris ce qu'elle lui a donné. La vie lui a tout donné. La beauté. Le succès. Mais quand la vie te donne tout, il faut que tu capitalises. Quand on te donne quelque chose, il faut le rendre. Aujourd'hui, il est seul, il est malheureux,... Mais bon, son malheur, on se le creuse soi-même."

Pour faire la paix, il faut en finir avec les démons d'antan. C'est la philosophie d'Anthony Delon : "À un moment, il faut arrêter de prendre le sac de merde et de se le refiler de génération en génération. Moi, c'est ce que j'ai fait. Avec mes filles, je n'ai pas répété l'histoire. Par contre, c'est dur. Quand tu as un passif lourd, ton pire ennemi, c'est toi. Ce que je suis en train de dire, c'est que cette violence, ce sentiment d'abandon... il faut s'y confronter. Mon père ne l'a pas fait du tout. Mais je ne lui en veux plus du tout."

Les "amours de sa vie"

Son énergie, plutôt que de ressasser le passé, il veut la dépenser pour ses filles, les "amours de sa vie" Liv (16 ans) et Loup (21 ans), fruits de son idylle passée avec Sophie Clérico – il est aussi le père d' Alyson Le Borges, 31 ans, née d'une aventure lorsqu'il était jeune. Voilà trois ans – depuis le divorce – que les deux jeunes femmes et leur père sont complices, depuis qu'il les élève seul. Elles sont si jolies qu'on pourrait prédire un avenir de comédienne : "Je sais pas si elles auront envie de faire ce métier. Si c'est le cas, je serai toujours derrière elles. Moi, mes filles, j'essaie de leur donner un maximum de force, lâche-t-il. La grande ne veut pas être actrice. La petite est artiste. Elle joue de la guitare. Elle a composé des choses et tout. Je ne sais pas si elle aurait envie de faire ce métier un jour... "