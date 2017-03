Anthony Kavanagh : L'humoriste change de tête et opte pour une nouvelle coupe

Observateur, Anthony Kavanagh a pris le temps de lire les commentaires des internautes, qui ont été nombreux à le complimenter. "Au top l'afro troo beau le naturel...", a écrit une fan, "Ahahah c'est sympa, ça change. Faut se faire plaisir dans la vie et c'est que des cheveux, ça repousse au pire", a répliqué une seconde.

Gentiment comparé au chanteur Kamini, il a également reçu plusieurs messages qui affirmaient que sa coupe de cheveux n'était pas le plus important. "En fait, pour être franche, on ne fait pas attention à la coupe de cheveux.... Votre regard et votre sourire rayonnent tellement, que les cheveux passent au second plan.... Ne le prenez pas mal", a glissé une utilisatrice, ce à quoi l'intéressé a répliqué un enthousiaste "très bonne réponse !"

Enfin, une fan beaucoup plus pragmatique s'est aussi lancée : "J'adore le style Anthony. Et Madame Kavanagh elle en pense quoi ?", a-t-elle écrit. "Elle aime beaucoup", a répondu l'humoriste au sujet de son épouse et mère de ses deux enfants, Alexandra. C'est bien là l'essentiel !