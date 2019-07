Antoine Griezmann au FC Barcelone : avec Mia et Amaro pour les présentations

À l'Atlético Madrid depuis 2014, Antoine Griezmann a officiellement signé avec le FC Barcelone le 12 juillet 2019. Deux présentations ont été organisées successivement les 13 et 14 juillet au Camp Nou, en présence de l'épouse du champion du monde français et de leurs deux enfants, Mia et Amaro.

C'était l'un des transferts les plus attendus du mercato, le suspense a officiellement pris fin le vendredi 12 juillet 2019 lorsque les dirigeants du FC Barcelone ont confirmé l'arrivée d'Antoine Griezmann. À l'Atlético Madrid depuis 2014, le footballeur français de 28 ans rejoint ainsi le vestiaire de son coéquipier Samuel Umtiti, mais aussi celui de l'Argentin Lionel Messi. À grande arrivée, grandes présentations Au lendemain de l'annonce du recrutement d'Antoine Griezmann, une première présentation a été organisée le samedi 13 juillet au FC Barcelone Megastore. Une apparition assurée en famille. Papa depuis le 8 avril 2019 d'un petit garçon prénommé Amaro (comme son grand-père maternel), Antoine Griezmann a dévoilé pour la toute première fois le visage du bébé dans cette grande boutique située aux abords du Camp Nou, le stade du Barça. Le FC Barcelone a publié une vidéo sur sa page Instagram sur laquelle sa nouvelle recrue apparaît en famille, portant dans ses bras son petit garçon vêtu d'un simple body. Erika Choperena (devenue madame Griezmann après leur mariage en juin 2017 à Tolède) était également présente, habillée d'une jupe en jean et d'un T-shirt blanc, portant le nouveau maillot de son mari, sans numéro dans les mains. L'Espagnole a veillé à ce que leur petite Mia, 3 ans, regarde bien les photographes pour ces photos de famille. L'adorable petite blonde portait une jolie robe rose pastel et deux couettes pour cette présentation, exercice pour lequel elle s'est montrée particulièrement à l'aise.

Dimanche 14 juillet, une seconde présentation, bien plus officielle celle-ci, s'est déroulée dans l'enceinte du Camp Nou. Arrivé dans un ensemble noir et blanc, Antoine Griezmann a enfin dévoilé le numéro qu'il porterait avec le Barça, le 17. Impossible de conserver le "7" qu'il avait à l'Atlético Madrid, qu'il porte également avec le maillot des Bleus, puisqu'il est actuellement pris par le Brésilien Philippe Coutinho.

Cette présentation officielle s'est déroulée en présence d'Erika, en robe chemise et cheveux effets mouillés, Mia, mais également Théo Griezmann, le petit frère d'Antoine et de leurs parents, Alain et Isabelle. Tous ont pris place dans les tribunes du Camp Nou où ils ont pu observer les jongles de Grizi.

Du haut de ses 3 ans, Mia a pris ses marques au Camp Nou, prenant la liberté de crier Barça dans le stade vide, sous l'impulsion de son papa.

Lors de la conférence de presse organisée dans le cadre de cette présentation officielle, Antoine Griezmann est revenu sur le conflit qui oppose le Barça à l'Atlético Madrid. Le club madrilène a lancé des "procédures" pour défendre ses "intérêts" après l'officialisation du transfert du joueur français, jugeant la clause libératoire de 120 millions d'euros "insuffisante". "Dommage par rapport à l'Atlético. Je suis allé les voir exprès pour ne pas les prendre en porte-à-faux, qu'ils puissent préparer l'avenir. On s'était mis d'accord, mais finalement, ça a changé, mais voilà, c'est comme ça, faut accepter", a réagi Antoine Griezmann face aux journalistes. Le lendemain, lundi 15 juillet, l'attaquant français a participé à son tout premier entraînement avec le Barça, durant lequel il a eu le droit à un petit bizutage. La nouvelle recrue a dû courir au milieu d'une rangée de ses partenaires, tout en se faisant gentiment taper sur la tête et le dos. Même douce sentence pour les deux autres nouveaux : Frenkie de Jong et Neto.

