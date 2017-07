Antoine Griezmann et Erika, mariés : Subjugués en lune de miel en Jamaïque

Son avenir sportif enfin scellé, avec la prolongation le 13 juin 2017 de son contrat avec l'Atletico Madrid après des rumeurs de transfert à Manchester United, Antoine Griezmann a pu sereinement se consacrer à son avenir personnel. Et là, c'est pour la vie qu'il a signé : deux jours plus tard, le footballeur français célébrait à Tolède son mariage avec sa compagne Erika Choperena, mère de leur petite Mia.

Si le couple n'est pas immédiatement parti en voyage de noces, Grizi s'offrant d'abord une virée multi-sports en Californie (base-ball, soccer et, bien sûr, NBA, sa grande passion), il n'a rien perdu pour attendre : après s'être retrouvés ("enfin ensemble", se réjouissait madame, en légende d'une photo la montrant dans les bras de son homme), ils sont partis en début de semaine en Jamaïque pour leur lune de miel. Une destination qui semble les avoir envoûtés...

"Jamaïque, je ne sais ce qui est le plus beau du bleu de ton eau, du vert de tes montagnes ou du blanc du sourire de ton peuple", s'est extasiée Erika en légende d'une photo la montrant en train de regarder l'horizon, sous le drapeau national représentant une croix jaune sur fond noir et vert. "#meilleurvoyagedemavie", "#nous reviendrons", renchérissent les hashtags. Antoine Griezmann, pour sa part, s'est contenté jusqu'à maintenant de partager un simple selfie en duo à l'arrière d'une voiture. Où on constate qu'il porte encore son maillot des Lakers !