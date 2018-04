Antonio Banderas : Sa fille Stella s'affiche en bikini, et c'est une bombe !

Quand on est la fille du sex symbol Antonio Banderas et d'une comédienne (aujourd'hui divorcés) qui a débuté sa carrière par des rôles de bimbo dans les années 70-80, il y a des chances pour que l'on hérite de bons gènes. C'est bel et bien le cas de la jolie Stella Banderas, 21 ans, qui en plus d'avoir un visage ravissant, est dotée d'une silhouette de rêve...

Ses 76 000 internautes abonnés sur son compte Instagram en savent quelque chose. Lundi 2 avril, la jeune femme a posté une photo d'elle posant devant la mer, vêtue d'un bikini et d'un paréo. Un cliché qui fleure bon l'été sur lequel la jolie Stella expose ses avantages. De quoi faire réagir sa mère, Melanie Griffith, très active sur les réseaux sociaux. "MAGNIFIQUE", écrit-elle en majuscule. Et on ne saurait lui tort ! Melanie est aussi la mère de Dakota Johnson, l'héroïne de Fifty Shades of Grey, dont le papa est l'acteur Don Johnson.