Aretha Franklin "a vécu une sacrée vie" : L'hommage de sa famille

Les amoureux de soul (et plus largement de musique) ont perdu une icône. Aretha Franklin est morte ce jeudi 16 août, à l'âge de 76 ans. Le neveu de la défunte lui rend un dernier hommage, saluant son courage après les disparitions rapprochées de ses frères et soeurs...

C'est à PEOPLE que Tim Franklin, neveu d'Aretha Franklin et fils du demi-frère de la chanteuse, Vaughn (mort en novembre 2002) s'est confié. Il écrit, au sujet de sa tante décédée : "La Reine de la Soul, nous ne l'avons pas connu. Elle a su garder ça séparée de sa vie privée, donc nous n'avons jamais connu la Reine de la Soul. Nous savions en revanche que c'était un talent qu'elle avait."

"Nous avons tous perdu nos parents, c'est elle qui s'est positionnée et a comblé le vide. Elle était la dernière de ses frères et soeurs, et quand ma tante Emma [morte en septembre 2002 d'un cancer de la gorge, NDLR] et mon père sont morts à deux mois d'intervalle, elle est intervenue et a mis ses sentiments de côté, même si elle a pleuré 2 morts en 2 mois. Elle a peut-être fait son deuil en privé, mais nous ne l'avons jamais vu", poursuit Tim Franklin. Comme trois de ses frères et soeurs, Aretha Franklin est morte d'un cancer (du pancréas) : sa soeur d'Aretha, Carolyn, d'un cancer du sein en avril 1988, son défunt frère et manager Cecil, d'un cancer des poumons à Noël 1989 et enfin Erma, la soeur aînée d'Aretha, d'un cancer de la gorge en septembre 2002.

"Ma tante a vécu une sacrée vie", conclue Tim Franklin. "À la fin, et comme au début, elle a contacté ceux qui l'ont soutenu et ont refusé de s'en détacher."