Ariana Grande à l'honneur après l'attentat : Manchester veut la remercier

Ariana Grande est en passe d'obtenir la citoyenneté d'honneur de la ville de Manchester. Le conseil de la ville a proposé un nouveau système pour permettre à ceux qui n'y résident pas mais qui lui ont tout de même apporté une grande contribution de recevoir ce titre honorifique. La chérie du rappeur Mac Miller est en lice pour être la première à en bénéficier, après le splendide concert de charité qu'elle a donné la semaine dernière.

Le One Love Manchester, qui a réunit sur scène Justin Bieber, Katy Perry ou encore Chris Martin et Liam Gallagher, a permis de lever des fonds pour les victimes de l'attentat de Manchester, qui a eu lieu le mois dernier à la sortie d'un concert de la popstar. L'odieux attentat, depuis revendiqué par Daesh, avait fait 22 morts de 59 blessés

"Cela me semble être le moment parfait pour modifier la manière dont nous pouvons reconnaître ceux qui ont oeuvré et contribué au succès et à la vie de notre ville. Nous pouvons tous être incroyablement fiers de la manière dont ceux qui habitent la ville et ceux qui y sont associés ont répondu aux terribles événements du 22 mai dernier : avec courage et amour plutôt que par la haine et la peur. Ariana en est l'exemple parfait", a fait savoir le chef du conseil de la ville, Sir Richard Lees, aux journalistes de la BBC.

Outre le concert de charité qu'elle a organisé, la chanteuse de 23 ans a aussi sorti une nouvelle version de son titre One Last Time, toujours pour venir en aide aux victimes de l'attaque terroriste. La chanson s'est rapidement classée en deuxième position dans les charts, grâce à ses 2,9 millions d'écoutes en streaming et plus de 60 000 téléchargements.

Les bénéfices ont été intégralement reversés au Love Manchester Emergency Fund, en partenariat avec la Croix-Rouge anglaise. La Dangerous Woman s'est aussi fait tatouer le symbole de la ville, une petite abeille, pour l'avoir toujours dans la peau.

Coline Chavaroche