Ariane Brodier : Déjà enceinte de six mois, elle révèle son joli baby bump

Le temps file à la vitesse de l'éclair. Il y a tout juste deux mois, Ariane Brodier annonçait sa première grossesse sur les réseaux sociaux, heureuse de fonder la famille dont elle a toujours rêvé avec son chéri Fulgence Ouedraogo après plusieurs fausses couches.

Aujourd'hui, la jolie animatrice et comédienne de 38 ans est déjà enceinte de six mois et continue d'alimenter son blog 9moi pour évoquer ses anecdotes de maternité et partager son expérience. Sur Instagram, elle reste également très active, publiant des clichés de ses looks et révélant un ventre qui s'arrondit joliment au fil des semaines.

Lundi 9 octobre, c'est tout sourire et toujours aussi stylée qu'elle s'est affichée sur une nouvelle photo. Coiffée d'une casquette marine et d'une robe assortie, la future maman y dévoile fièrement son baby bump, désormais très visible.