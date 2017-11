Ariane Brodier enceinte : La photo qui inquiète ses fans !

En août dernier, Ariane Brodier annonçait qu'elle était enceinte de son premier enfant. Une formidable nouvelle pour la petite amie de Fulgence Ouedraogo qui a dû subir plusieurs fausses couches par le passé. Sur les réseaux sociaux, elle ne manque alors pas une occasion de partager son bonheur ou ses astuces.

Ce samedi 4 novembre 2017, elle dévoilait par exemple son petit-déjeuner ultra vitaminé à travers une publication sponsorisée : "Un verre de jus d'orange frais, un yaourt au soja sans sucre ajouté avec fruits rouges baies de godji et cranberry, noix de pécan et une cuillère de café de Berry Boost de chez Natural Mojo." Et l'un des ingrédients a suscité l'inquiétude de certains de ses abonnés.

En effet, quelques internautes n'ont pas manqué de souligner que le soja en trop grande quantité n'était pas bon pour lé bébé. "Attention au soja, à limiter pendant la grossesse à cause des phytopathogènes...", "Les produits à base de soja sont à fortement limiter pendant la grossesse attention @arianebrodier... en tout cas tu es radieuse", "Resplendissante, mais si je peux me permettre le soja ne doit-il pas être limité lors d'une grossesse ?? J'ai entendu tellement de choses différentes à ce sujet...", "Fait gaffe au soja", a-t-on notamment pu lire.