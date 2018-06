Ariane Brodier maman : Cellulite, "cicatrices" déplaisantes... Son nouveau corps

Ariane Brodier se plaît à partager sa vie de jeune maman sur son blog. Et, l'été arrivant, l'humoriste de 39 ans – qui a donné naissance à son fils le 21 janvier 2018 – a souhaité consacrer un article sur le corps post-grossesse. L'occasion de découvrir qu'elle a eu la "chance d'avoir retrouvé une silhouette fine" mais "pas encore [son] poids d'avant-bébé et [sa] peau est délicatement recouverte de cellulite". "Mais je ne me plains pas et, surtout, je fais tout pour être bien dans mon corps de jeune maman", a-t-elle vite ajouté.

Il y a toutefois une chose que la compagne de Fulgence Ouedraogo n'avait pas prévue : son bassin qui allait s'élargir. Aussi a-t-elle été surprise quand elle a essayé ses vêtements d'avant-grossesse : "C'est vrai que la nature est bien faite pour laisser passer bébé, il s'est ouvert, mais apparemment, Dame Nature a moins prévu l'après et il ne s'est pas complètement refermé... Entre nous, ça ne me gêne pas, je trouve cela même plutôt joli ma taille (que je n'ai jamais eue) paraît plus fine... Mais mes vêtements eux ont moins d'enthousiasme face à cette nouvelle silhouette et du coup au lieu de s'adapter, les shorts pantalons et autres jupes ont décidé de ne pas la fermer ! (La fermeture éclair !)"

Ariane Brodier a ensuite précisé qu'elle aimait se dire qu'il lui restait "quelques marques de cette grossesse passée" comme "la fameuse ligne brune qui ne s'est pas encore estompée". "Y a des cicatrices qui me plaisent moins comme les seins, le nombril et la peau du ventre qui fripe, mais quand je me regarde dans le miroir, je suis toujours hallucinée par ce que j'ai réussi à faire", a-t-elle ajouté.

Pour finir, la belle blonde a dévoilé qu'elle avait réussi à garder la ligne durant sa grossesse grâce à ses deux heures de sport quotidien et à son alimentation équilibrée. Elle dévoilera d'ailleurs prochainement ses menus ainsi que ses exercices sportifs afin que les futures mamans et mamans qui souhaitent ne pas prendre trop de poids puissent suivre son exemple.