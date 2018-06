Ariane Brodier, maman fière : Son fiston déjà sportif comme son papa ?

Depuis janvier dernier, Ariane Brodier est l'heureuse maman d'un petit garçon dont le prénom reste pour l'heure un grand mystère. Avec son chéri le rugbyman Fulgence Ouedraogo, la jeune maman est sur un petit nuage et elle ne manque pas une occasion de le faire savoir à ses admirateurs sur ses réseaux sociaux.

Lundi 4 juin 2018, l'humoriste et comédienne de 39 ans a par exemple publié une adorable photo sur laquelle on découvre la petite main de son bébé tenant son propre pied. "Toujours s'étirer après l'effort !! Vous aussi votre bébé est un sportif ??? Mais quand même la vie de bébé, c'est le pied ! #bébé #pied #métisse #bébégarçon #lundi #amoureternel", a écrit Ariane Brodier avec humour.

Une adorable photo qui a fait aussitôt fondre bon nombre d'internautes. "Quelle souplesse les bébés !", "On en mangerait du petit peton", "Hoooo je fonds, tellement émouvant cette pudeur qui finalement montre l'essentiel. Un magnifique petit être dont on imagine très bien la frimousse adorable", "Oh, ces petites cuisses toutes potelées", pouvait-on lire dès les premières réactions à la publication.

La veille, Ariane Brodier prenait déjà la parole mais cette fois avec son chien. D'humeur taquine, la belle avait alors lancé à sa communauté très active : "Vous ne trouvez pas que je ressemble à mon chien ? Même yeux, même pelage... et même haleine ! Nuggets... Vous aussi vous ressemblez à votre animal de compagnie ? #chiot #animal #amour"