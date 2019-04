Ariane Brodier maman pour la 2e fois : premières photos de son bébé

En décembre 2018, Ariane Brodier a créé la surprise en annonçant qu'elle était enceinte de son deuxième enfant, onze mois seulement après la naissance de son fils dont le prénom demeure toujours inconnu. Le 25 avril 2019, la jolie blonde de 40 ans a donné naissance à son deuxième enfant, né de ses amours avec le rugbyman Fulgence Ouedraogo.

C'est sur Instagram que les tourtereaux ont fait savoir qu'ils étaient de nouveau parents, en postant une photo en compagnie de leur nourrisson et de leur fils aîné. "Hier à 19h22 notre princesse est arrivée dans notre vie. C'est donc en famille que je fête aujourd'hui mes 40 ans. Avec mes trois trésors. Merci pour vos messages... J'adore avoir 40 ans... C'est juste le plus bel anniversaire de ma vie", a écrit Ariane Brodier. Et son homme a posté : "Notre petite princesse est venue au monde le 25/04/2019 à 19h22, juste à temps pour pouvoir fêter l'anniversaire de sa maman en famille aujourd'hui !"

C'est en photo sur Instagram que la jolie blonde avait annoncé l'heureuse nouvelle de sa deuxième grossesse. Sur le réseau social, elle avait posté une photo d'elle prenant la pose au côté de son compagnon qui tenait dans ses bras leur adorable bébé. "Le 21 est définitivement mon chiffre porte-bonheur... Mon fils est né le 21 janvier, mon conjoint le 21 juillet et je suis aujourd'hui à 21 semaines de grossesse... On est très fiers de vous annoncer que bientôt on sera 4." Ces derniers mois, Ariane Brodier a partagé avec ses abonnés les rebondissements de sa deuxième grossesse. Nul doute qu'elle fera de même avec les grands moments de la vie de ce nouveau bébé.

Toutes nos félicitations !