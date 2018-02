Ariane des Pays-Bas, 10 ans : A l'hôpital après une chute en skate...

Benjamine des trois filles du roi Willem-Alexander et de la reine Maxima des Pays-Bas, la princesse Ariane a fait fort : la demoiselle de 10 ans a trouvé le moyen de se casser quelque chose avant même d'être aux sports d'hiver !

Le service d'information du gouvernement et de la Maison royale néerlandais a indiqué le 15 février 2018, après une visite à l'hôpital ayant permis d'établir le diagnostic, qu'Ariane des Pays-Bas s'est cassé le poignet en faisant du skateboard le week-end précédent. La jeune soeur de la princesse héritière Catharina-Amalia (14 ans) et de la princesse Alexia (12 ans) en est quitte pour porter un plâtre pendant trois semaines... mais elle sera "probablement" en mesure de skier, dixit son médecin, lors des vacances annuelles de la famille royale dans la station autrichienne de Lech am Arlberg.

C'est d'ailleurs à Lech que sa grande soeur Alexia, passionnée de hockey, s'était en 2016 cassé la jambe dès le début de leur séjour alors qu'elle s'amusait dans un funpark (l'équivalent dans les stations de sports d'hiver d'un skatepark). Elle avait été évacuée par hélicoptère vers un hôpital et avait subi une intervention chirurgicale. En 2017, aucun incident n'avait été à déplorer et toute la famille du souverain avait pris la pose en parfaite intégrité physique lors de la traditionnelle rencontre avec la presse.