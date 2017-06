Ariel Winter jugée trop sexy par sa mère "toxique" : Elle la remet à sa place

Ariel Winter monte au créneau après les critiques qu'elle a reçues sur les réseaux sociaux, où elle publie des photos toujours plus sexy. Depuis qu'elle s'est fait réduire la poitrine, pour cause de problème de santé et d'esthétique, l'interprète d'Alex Dunphy dans la série Modern Family se sent bien mieux dans sa peau et n'hésite plus s'afficher en maillot de bain, short courts et autres tenues qui mettent en valeur sa voluptueuse silhouette.

Une transformation qui n'est pas du goût de tout le monde, notamment de sa mère Chrystal Workman, dont elle s'est émancipée et qu'elle accuse de l'avoir abusée mentalement et physiquement et de l'avoir sexualisée à un très jeune âge.

"À sa place, je ne ferais pas ça. Il faut qu'elle grandisse. J'irais bien lui dire de s'habiller correctement et d'être la merveilleuse personne qu'elle est. C'est triste qu'elle ait besoin de s'exposer autant, ce n'est pas nécessaire. Ariel est belle, intelligente et talentueuse. C'est une véritable actrice. Elle n'a pas besoin de ça. Elle est plus jolie avec ses vêtements sur le dos", a-t-elle balancé au magazine In Touch Weekly.

La pétillante brunette de 19 ans a répliqué sur les réseaux sociaux. "Ce qui est triste, c'est que tu mentes constamment. Pourquoi toujours choisir de me parler par voie de presse ? Je vais très bien. Tu es toxique", a-t-elle écrit sur Twitter.

Rappelons qu'Ariel est désormais sous la tutelle de sa grande soeur Shanelle Workman (38 ans), qui joue dans le feuilleton Les Feux de l'amour. Cette dernière a reconnu lors d'une interview pour la Page Six du New York Post que leur mère "avait toujours désespérément rêvé d'être sous le feu des projecteurs et que c'est sans doute pour cela qu'elle avait eu deux filles, afin de garder son nom en une des journaux".

Elle a ajouté qu'elle ne "se faisait aucun souci pour sa petite soeur, qui va bien et fait merveilleusement bien les choses. Elle est belle, élégante et intelligente. C'est un vrai modèle pour toutes les femmes, y compris pour mes deux filles". Shanelle a aussi donné sa bénédiction au couple que forment sa petite soeur et l'acteur canadien Levi Meaden, de dix ans son aîné, qui incarne Drew dans la série The 100.