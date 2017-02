Ariel Winter : Nue sous sa robe, elle batifole avec son chéri plus âgé...

Depuis qu'elle a quitté son chéri québécois, Ariel Winter roucoule dans de nouveaux bras... L'actrice américaine de 19 ans, qui incarne la sage et très studieuse Alex Dunphy dans la série Modern Family, a retrouvé l'amour auprès de l'acteur Levi Meadan, 29 ans. Entre eux, c'est torride !

Sur Instagram, Ariel Winter n'hésite pas à poster régulièrement des photos illustrant tout l'amour qu'elle porte à son nouveau compagnon. L'actrice a partagé des photos de sa récente soirée d'anniversaire à l'occasion de se 19 ans, le 28 janvier. Lors de cette soirée au restaurant Delilah du quartier de West Hollywood à Los Angeles, elle s'était montrée plus sexy et coquine que jamais avec son amoureux. Elle était vêtue d'une courte robe en cuir sous laquelle elle ne portait ni culotte ni soutien-gorge et qui laissait voir son imposante poitrine, pourtant réduite grâce à une opération de chirurgie esthétique.

Très fusionnels, les deux amoureux ont été vus ensemble sur le tapis rouge de la soirée des Screen Actors Guild Awards en janvier.