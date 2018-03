Arielle Dombasle a la "crainte" de voir BHL partir pour une autre...

Arielle Dombasle est une grande romantique et le revendique régulièrement. Mariée depuis 1993 à Bernard-Henri Lévy, la chanteuse et comédienne est amoureuse comme au premier jour. Touchante, elle révèle qu'elle a toujours aussi peur qu'il la quitte...

Il y a eu les rumeurs, balayées d'un revers de la main par la fantasque artiste et, au bout du compte, c'est toujours avec elle que son mari le philosophe Bernard-Henri Lévy partage sa vie. Interrogée par Oh my mag !, Arielle Dombasle a évoqué sa crainte de se retrouver un jour sans l'homme à la chemise blanche à ses côtés... "Quand on aime, on a cette crainte. Je garde en tête que quelle que soit son intensité, l'amour reste archi fragile. Il n'existe pas de recette pour l'éternité. Il faut juste veiller à toujours susciter le désir, car le désir est partout !", dit-elle.

La star, que l'on retrouve dans Les Grosses Têtes sur RTL, a ajouté qu'elle se forçait à mettre le paquet pour toujours paraître séduisante aux yeux de son mari. "Je suis toujours d'une grande exigence avec moi-même. Je refuse que mon amoureux voie une espèce de zombie avachi et tout mollasson", dit-elle. Ainsi, même "malade, déprimée" ou après "avoir pleuré ou pas dormi", elle ne veut pas que son mari la voie comme ça ! "J'essaie alors de me cacher, surtout de ne jamais en jouer", jure-t-elle.

Arielle Dombasle s'apprête à remonter sur scène dès le 24 mai, pour le spectacle musical Les Parisiennes. Un show produit par Laurent Ruquier et mis en scène par Stéphane Jarny, qui se tiendra jusqu'au 3 mai aux Folies Bergère à Paris avec également Mareva Galanter, Helena Noguerra et Inna Modja.

Thomas Montet