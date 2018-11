Arnaud Ducret et sa chérie Claire Francisci: Amoureux engagés pour l'autisme

Après Princesse Margot en 2018, le mécénat du Grand Prix d'Amérique bénéficiera en 2019 à SOS Autisme France. En ce sens s'est tenue une journée spéciale à l'hippodrome de Vincennes le 28 novembre 2018. Plusieurs des parrains de l'association étaient présents, à l'instar d'Arnaud Ducret.

Avant de jouer les jockeys, l'acteur est arrivé en compagnie de sa chérie, la danseuse de pole dance Claire Francisci, avec qui le nouveau soutien des Gilets jaunes enchaîne désormais les apparitions publiques. Les deux tourtereaux ont pris la pause, y compris avec des enfants de l'association ravis de figurer aux côtés de la vedette de Parents, mode d'emploi. L'humoriste était au côté d'autres parents SOS Autisme France, dont Catherine Marchal, Philippe Bas et Julie Judd. On a également croisé Cartouche, Philippe Candeloro, Olivia Cattan et Olivier Sitruk.

Tous sont mobilisés pour sensibiliser le grand public à l'autisme, un trouble du développement qui touche 1 enfant sur 100 et 600 000 personnes en France. Afin d'améliorer leur prise en charge et faire valoir leurs droits, cette association fondée en 2014 mène des actions destinées à favoriser leur intégration à l'école, dans le monde du travail, les clubs sportifs ou encore les centres culturels. SOS Autisme s'appuie sur un réseau de bénévoles pour soutenir aujourd'hui quelque 25 000 familles et contribue à changer le regard de la société et à lutter contre les discriminations.

Dimanche 27 janvier 2019, jour du Championnat du monde des trotteurs à Vincennes Hippodrome de Paris, la recette des entrées sera reversée à SOS Autisme France. L'association percevra également tous les bénéfices liés à la vente d'un T-shirt collector signé Philippe Geluck, célèbre dessinateur du Chat. "Dans mon dessin, l'enfant fait deux V de la victoire, l'un pour le trotteur, l'autre pour le mécénat. Le chat et le cheval sont donc bien 'félins' pour l'autre", explique l'artiste belge.