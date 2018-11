Arnaud Ducret complice avec sa chérie danseuse de pole dance face à Fanny Ardant

Vous aimez l'ambiance de Courchevel mais vous êtes contraints de rester à Paris cet hiver ? Alors cette adresse est faite pour vous ! Lundi 26 novembre 2018, l'Hôtel Barrière Le Fouquet's inaugurait son chalet éphémère Les Neiges Courchevel, niché au sein du jardin intérieur de l'établissement cinq étoiles. Une installation exceptionnelle qui fait clin d'oeil à l'Hôtel Barrière Les Neiges Courchevel et qui sera ouvert jusqu'au printemps prochain.

À cette occasion, plusieurs personnalités étaient conviées à l'événement. Dans une ambiance chaleureuse portée par les décorations de Noël et des sculptures de l'artiste Richard Orlinski, Arnaud Ducret et sa chérie Claire Francisci ont volontiers pris la pose devant les photographes. Inséparables depuis plusieurs mois, l'acteur de Parents mode d'emploi et la jolie danseuse de pole dance se sont affichés complices et très amoureux.

Sur place, le couple a notamment croisé la route de Fanny Ardant, chic et tout sourire dans une jupe crayon, Vianney, Patrick Chesnais, Catherine Jacob, Lilou Fogli, Antoine Duléry, Julie de Bona, Emmanuelle Galabru, Laurent Olmedo, Arnaud Lemaire, Jean-Louis Barcelona, Jonathan Zaccaï et Élodie Hesme.

Victoria Bedos, Dani, Anne Gravoin, Daniela Lumbroso, Ariane Massenet, Arielle de Rothschild, Catherine Ceylac, Philippe Besson et son compagnon Sofiane, Patrice Leconte, Stéphane De Groodt, Vanessa Guide, Zinedine Soualem et sa compagne Caroline Faindt, Orlando, Nathalie Garçon et Dominique Segall étaient aussi présents, non loin de Dominique Desseigne (président du groupe Barrière) venu avec son fils Alexandre et sa compagne Alexandra Cardinale.