Arnold Schwarzenegger réuni avec son ex-maîtresse pour leur fils Joseph Baena

Arnold Schwarzenegger est un papa présent pour ses enfants. Tous ses enfants... Le mythique acteur de Terminator a ainsi chaudement félicité son fils Joseph Baena, né de sa relation adultèrine avec Mildred Patricia Baena, son ancienne femme de ménage et ex-maîtresse..

Le 27 avril, l'acteur de 71 ans était ainsi vu en costume, au premier rang de la cérémonie de remise de diplômes de la Pepperdine University, et il n'a pas manqué d'applaudir avec entrain son fils Joseph. Sur son compte Instagram suivi par 17 millions d'abonnés, Arnold Schwarzenegger a posté une photo d'eux deux et a écrit : "Félicitations Joseph ! Quatre années d'études acharnées pour étudier le commerce à Pepperdine et aujourd'hui c'est ton grand jour ! Tu as mérité cette célébration et je suis fier de toi. Je t'aime !"

Arnold Schwarzenegger, qui aime passer du temps avec son fils illégitime notamment pour faire du sport, a pu croiser son ex-maîtresse Mildred. Celle-ci, en fière maman, a aussi pris la pose avec Joseph pour des photos souvenirs. Toutefois, les anciens amants – cette relation a entraîné le divorce de l'acteur d'avec sa femme Maria Shriver – n'ont pas posé ensemble... L'acteur était, semble-il, venu seul, voulant peut-être profiter de ce moment père-fils sans sa nouvelle compagne, la jeune Heather Milligan.

Arnold Schwarzenegger, qui a repris sa carrière d'acteur après une parenthèse politique comme gouverneur de l'État de Californie, est aussi le papa de Katherine (27 ans), Christina (25 ans), du beau Patrick (23 ans) et de Christopher (21 ans). Des enfants nés de son mariage long de vingt-cinq ans avec Maria Shriver.

A noter que l'acteur est attendu dans les prochains mois dans le film Terminator : Dark Fate, réalisé par Tim Miller. Il s'agit du sixième film de la franchise Terminator.

