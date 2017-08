Arthur, ancien producteur de Loft Story : "J'ai mis le ver dans le fruit"

Arthur (51 ans) a été très marqué par l'arrivée de la télé-réalité en France, en 2001, avec Loft Story (M6). Lors d'un entretien vérité accordé à nos confrères du Point, l'ancien vice-président d'Endemol (société productrice de l'émission culte) a fait quelques confidences sur cette époque durant laquelle il a chamboulé les codes de la télévision française...

"Je suis conscient d'avoir mis le ver dans le fruit, mais si je ne l'avais pas fait, quelqu'un d'autre s'en serait chargé. Si tu n'es pas un peu cynique, tu ne peux pas faire ce métier", a confié Arthur, de son vrai nom Jacques Essebag, avec beaucoup d'honnêteté. Et la star d'assumer ce qui a changé depuis la diffusion de ce programme phare : "La télé-réalité a amené ce qui est devenu aujourd'hui 'The Voice' ou 'Koh-Lanta' et qui fait que toute une génération décomplexée n'a plus peur de se montrer à l'écran. Warhol avait prévenu."

En ce qui concerne Loft Story à proprement parler, Arthur a confié qu'il avait vite ressenti la transgression que représentait l'émission lors de sa diffusion. "Un soir, assis derrière le camera run avec une simple paroi me séparant du Loft, j'ai eu un frisson - un mélange de peur, de voyeurisme et d'émerveillement - en me retrouvant derrière le miroir alors que Loana se maquillait. J'ai compris qu'on avait transgressé quelque chose", s'est-il souvenu.

Quelques jours plus tôt, lors du lancement du programme en direct sur M6, le producteur à succès avait déjà connu une grosse montée d'adrénaline. "Quinze minutes avant le direct, je réalise que les lits ne sont pas faits. On se retrouve avec ma femme et Stéphane Courbit à entrer en panique dans le Loft. Comme on n'a plus le temps, on prend les matelas et on les jette dans le jardin. Or, la première scène du Loft, c'est quand les mômes se précipitent hystériques sur les matelas. Cet oubli s'est transformé en moment culte", s'est-il rappelé.

